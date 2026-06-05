Алёна Яковлева рассказала об увольнении: «Козни есть всегда»

Актриса Алена Яковлева на днях отметила 65-летний юбилей. Отметила, правда, не юбилейным спектаклем на сцене, как мечтала, потому что в какой-то момент подготовка к спектаклю была заморожена. Незадолго до дня рождения она встретилась с журналистами и рассказала, что стало происходить в театре, когда Алена озвучила ситуацию со спектаклем прилюдно. Не боится ли она увольнения? Не ставят ли ей палки в колеса?- Ответы на видео.