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Алёна Яковлева рассказала об увольнении: «Козни есть всегда»

Актриса Алена Яковлева на днях отметила 65-летний юбилей. Отметила, правда, не юбилейным спектаклем на сцене, как мечтала, потому что в какой-то момент подготовка к спектаклю была заморожена. Незадолго до дня рождения она встретилась с журналистами и рассказала, что стало происходить в театре, когда Алена озвучила ситуацию со спектаклем прилюдно. Не боится ли она увольнения? Не ставят ли ей палки в колеса?- Ответы на видео.

Актриса Алена Яковлева на днях отметила 65-летний юбилей. Отметила, правда, не юбилейным спектаклем на сцене, как мечтала, потому что в какой-то момент подготовка к спектаклю была заморожена. Незадолго до дня рождения она встретилась с журналистами и рассказала, что стало происходить в театре, когда Алена озвучила ситуацию со спектаклем прилюдно. Не боится ли она увольнения? Не ставят ли ей палки в колеса?- Ответы на видео.