В каких магазинах можно застать Надежду Бабкину: видеопризнание

Пожалуй, трудно найти в нашей стране человека, который не знал бы, как выглядит Надежда Бабкина. Узнаваемость, конечно, иногда осложняет бытовую жизнь артистки, которая, возможно, хотела бы, чтобы ее не доставали многочисленные фанаты. Впрочем, певица Надежда Бабкина не боится встречи с поклонниками и даже ходит в самые обычные магазины одежды. Мало того, она ещё и помогает одеваться коллегам. Как происходит этот поход на шопинг, Бабкина рассказала «МК». Детали на видео.