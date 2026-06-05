Дневники ПМЭФ-2026: день второй

Владимир Путин, президент РФ:
— Собственная логистическая и производственная, технологическая и финансовая база, предсказуемая среда для бизнеса и развития кадрового потенциала — это мощные конкурентные преимущества на глобальном рынке. Залог успешной работы с теми странами и инвесторами, которые заинтересованы в сотрудничестве и партнерстве, хотят создавать взаимовыгодные альянсы, вкладываться в Россию, в совместный бизнес.
Дмитрий Средин, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент банка ВТБ:
— Экономика жива, пульс прощупывается. Есть запросы на новые инвестиции, есть компании, которые эти инвестиции уже планируют. Но понятно, что вся экономика находится под большим давлением высокой ключевой ставки, сильного рубля. Это, в первую очередь, касается экспортно-ориентированных компаний. Но в целом настрой позитивный.
Дмитрий Зауэрс, заместитель председателя правления Газпромбанка:
— Сегодня от технологического развития во многом зависят конкурентоспособность страны, благосостояние жителей, суверенность. Из десяти крупнейших по капитализации компаний восемь — это супервысокотехнологические, а две из них — просто технологические компании.
Николай Ткаченко, генеральный директор АО «Газстройпром»:
— Наверное, одно из самых важных изменений за последний год — это использование в качестве контроля сварки систем искусственного интеллекта. Про это все говорят, это показывают как пилотные проекты. Мы на сегодняшний день уже вышли в следующую итерацию — мы расшифровываем цифровые снимки сварки с помощью искусственного интеллекта, и уже ИИ, исключая субъективную оценку человека, дает нам качественный результат.
Константин Романов, директор по ИИ и цифровым продуктам:
— Для себя мы определили искусственный интеллект как один из ключевых элементов стратегии компании. Наша цель — стать AI-native и встроить искусственный интеллект во все бизнес-процессы. Там, где возможно, если не заменить человека, то усилить его с помощью технологий, агентов и ассистентов. Более того, мы уже достаточно давно работаем с корпоративным бизнесом, предоставляя решения на базе ИИ, помогая ему встраивать наших ИИ-агентов в бизнес-процессы.