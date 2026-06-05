Дневники ПМЭФ-2026: день второй

— Для себя мы определили искусственный интеллект как один из ключевых элементов стратегии компании. Наша цель — стать AI-native и встроить искусственный интеллект во все бизнес-процессы. Там, где возможно, если не заменить человека, то усилить его с помощью технологий, агентов и ассистентов. Более того, мы уже достаточно давно работаем с корпоративным бизнесом, предоставляя решения на базе ИИ, помогая ему встраивать наших ИИ-агентов в бизнес-процессы.