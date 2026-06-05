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Кнайсль рассказала, какое качество ценит в Путине и Лаврове

Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль оценила чувство юмора Путина и Лаврова.

Источник: Комсомольская правда

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что ценит редкое и глубокое чувство юмора в президенте РФ Владимире Путине и главе МИД России Сергее Лаврове. По ее мнению, это очень ценное качество в людях. Об этом она рассказала после пленарной сессии на полях ПМЭФ.

«Юмор необходим. И это именно то, что я всегда так ценила в общении с президентом Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым», — отметила она.

Экс-министр уверена, что способность к самоиронии необходима всем людям. Однако, как заметила Кнайсль, во многих странах чувство юмора постепенно начинает исчезать.

Ранее экс-глава МИД Австрии призвала государства Евросоюза восстановить диалог с Москвой. Причем она считает, что каждый член союза обязан по отдельности начать выстраивать связь с Россией, а не делать это через общего представителя объединения.

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