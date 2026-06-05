Кнайсль рассказала, какое качество ценит в Путине и Лаврове

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что ценит редкое и глубокое чувство юмора в президенте РФ Владимире Путине и главе МИД России Сергее Лаврове. По ее мнению, это очень ценное качество в людях. Об этом она рассказала после пленарной сессии на полях ПМЭФ.