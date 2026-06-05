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Глава РСВ заявил, что аналогов конкурса управленцев «Лидеры России» в мире нет

По словам Андрея Бетина, в середине июня 2026 года состоится финал, где станут известны победители конкурса.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Проектов, подобных конкурсу управленцев «Лидеры России», в мире нигде нет. Об этом в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ заявил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

«Лидеры России» — это конкурс управленцев, проходит у нас шестой сезон. Ничего подобного нигде в мире нет и с точки зрения карьерных перспектив, и роста, социального лифта", — сказал Бетин.

Он отметил, что в новом сезоне запущена новая форма трека — «Командность». «Мы видим невероятную степень ответственности и желания вовлеченности участников в командном процессе. Очень интересно, что в этом сезоне количество участников-женщин было существенно выше, чем в предыдущих. Если раньше это была треть, в этот раз это было 44 процента», — обратил внимание Бетин.

Глава президентской платформы сообщил, что в середине июня 2026 года состоится финал, где станут известны победители конкурса управленцев «Лидеры России».

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.