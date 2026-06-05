Глава РСВ заявил, что аналогов конкурса управленцев «Лидеры России» в мире нет

Он отметил, что в новом сезоне запущена новая форма трека — «Командность». «Мы видим невероятную степень ответственности и желания вовлеченности участников в командном процессе. Очень интересно, что в этом сезоне количество участников-женщин было существенно выше, чем в предыдущих. Если раньше это была треть, в этот раз это было 44 процента», — обратил внимание Бетин.