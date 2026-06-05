Звезда «Баффи» и «Теда Лассо» Энтони Хэд умер в возрасте 72 лет

Энтони Хэд оставался востребованным актером на протяжении нескольких десятилетий. Его карьера охватывала работу в театре, кино и на телевидении, а наиболее известные роли сделали его узнаваемым для нескольких поколений зрителей как в Великобритании, так и за ее пределами.