Звезда «Баффи» и «Теда Лассо» Энтони Хэд умер в возрасте 72 лет

Британский актер Энтони Хэд скончался на 73-м году жизни. О смерти артиста сообщила корпорация Би-би-си со ссылкой на заявление его семьи.
Согласно распространенной информации, причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией. Другие подробности родственники актера не привели.
Широкую известность Хэд получил благодаря роли Руперта Джайлза в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Позднее он также появился в популярном проекте «Теда Лассо», который принес ему новую волну зрительского внимания.
За годы карьеры актер сыграл десятки ролей на телевидении. В его фильмографии значатся сериалы «Мерлин», «Ваша Бриташа» и «Бес в ребро».
На большом экране Хэд снимался в картинах «Железная леди» и «Доводы рассудка», а также принимал участие в ряде других кино- и телепроектов.
Энтони Хэд оставался востребованным актером на протяжении нескольких десятилетий. Его карьера охватывала работу в театре, кино и на телевидении, а наиболее известные роли сделали его узнаваемым для нескольких поколений зрителей как в Великобритании, так и за ее пределами.
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