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Аксенов рассказал, где продадут бензин туристам для выезда из Крыма

Власти Крыма составят список автозаправочных комплексов для туристов, которые не могут покинуть полуостров из-за ограничения на продажу топлива, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Источник: РБК

Власти Крыма составят список автозаправочных комплексов для туристов, которые не могут покинуть полуостров из-за ограничения на продажу топлива, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Будут определены автозаправочные комплексы по регионам (Юг, Западное побережье, Центр), на которых гости смогут заправиться, чтобы выехать с полуострова», — написал он.

Кроме того, для туристов, у которых возникли сложности с выездом за пределы республики, работает горячая линия министерства курортов и туризма Крыма, сообщил Аксенов.

Также Аксенов добавил, что на территории региона наблюдались задержки в работе общественного транспорта, поскольку 400 единиц транспорта не вышли на маршруты.

В Крыму полностью ограничили отпуск бензина за наличные, из продажи также убрали талоны. Меры будут действовать ближайшие несколько дней. По ранее приобретенным талонам продавать будут по 20 л в одни руки, написал 4 июня Аксенов.

Ограничения на продажу бензина на АЗС в Крыму и Севастополе начались в мае. В Минэнерго ранее заявили о работе над решением проблемы дефицита топлива в республике.

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