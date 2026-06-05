Аксенов рассказал, где продадут бензин туристам для выезда из Крыма

Власти Крыма составят список автозаправочных комплексов для туристов, которые не могут покинуть полуостров из-за ограничения на продажу топлива, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Будут определены автозаправочные комплексы по регионам (Юг, Западное побережье, Центр), на которых гости смогут заправиться, чтобы выехать с полуострова», — написал он.
Кроме того, для туристов, у которых возникли сложности с выездом за пределы республики, работает горячая линия министерства курортов и туризма Крыма, сообщил Аксенов.
Также Аксенов добавил, что на территории региона наблюдались задержки в работе общественного транспорта, поскольку 400 единиц транспорта не вышли на маршруты.
В Крыму полностью ограничили отпуск бензина за наличные, из продажи также убрали талоны. Меры будут действовать ближайшие несколько дней. По ранее приобретенным талонам продавать будут по 20 л в одни руки, написал 4 июня Аксенов.
Ограничения на продажу бензина на АЗС в Крыму и Севастополе начались в мае. В Минэнерго ранее заявили о работе над решением проблемы дефицита топлива в республике.
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