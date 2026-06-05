В эпоху агентной экономики технологический суверенитет становится уже не только вопросом ИТ, но и вопросом экономической устойчивости

«Главный признак наступления агентной экономики — когда автономные интеллектуальные системы станут невидимой, но повседневной частью экономики. Так же, как сегодня мы не задумываемся о работе облачных сервисов или мобильного интернета. Мы поймём, что агентная экономика состоялась, когда компании начнут проектировать процессы изначально с учётом участия ИИ-агентов, а не “добавлять ИИ” поверх существующих моделей. Второй важный индикатор — резкий рост производительности интеллектуального труда: если сегодня цифровизация автоматизировала физические и транзакционные процессы, то агентные системы начинают масштабно автоматизировать именно интеллектуальную деятельность. И, наконец, ключевой показатель — изменение самой структуры организаций, появление гибридных команд, где люди и ИИ-агенты работают как единая система».