Умер актер из «Теда Лассо», «Мерлина» и «Баффи» Энтони Хэд

Британский актер Энтони Хэд умер 5 июня в возрасте 72 лет от осложнений после пневмонии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление его семьи. Актер наиболее известен по ролям в сериалах «Тед Лассо», «Баффи — истребительница вампиров» и «Мерлин».