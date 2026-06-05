Один человек погиб и четверо ранены при атаке на турецкое судно в Черном море

Уточняется, что рыболовное судно Duru 67 подверглось атаке у берегов Крыма в районе Севастополя. При этом в МИД Турции не уточняется, кто именно нанес удары по кораблю. Судно получило серьезные повреждения и затонуло. Других подробностей турецкое ведомство пока что не приводит.