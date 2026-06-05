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Один человек погиб и четверо ранены при атаке на турецкое судно в Черном море

В Черном море затонуло турецкое рыболовецкое судно в результате атаки на корабль.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате атаки на турецкое рыболовецкое судно в Черном море. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, опубликованном 5 июня.

Уточняется, что рыболовное судно Duru 67 подверглось атаке у берегов Крыма в районе Севастополя. При этом в МИД Турции не уточняется, кто именно нанес удары по кораблю. Судно получило серьезные повреждения и затонуло. Других подробностей турецкое ведомство пока что не приводит.

Ранее KP.RU сообщал, что беспилотный летательный аппарат атаковал сухогруз в Черном море, принадлежащий турецкому владельцу. Как заявили в МИД Турции, в результате инцидента были ранены два человека. Корабль под флагом Вануату направлялся в страну из порта в Одессе.

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