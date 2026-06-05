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Скворцова рассказала о первой российской вакцине от аллергии на пыльцу

Первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы может получить временную регистрацию уже в сентябре 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может получить временную регистрацию в сентябре 2026 года. Об этом на ПМЭФ сообщила глава ФМБА России Вероника Скворцова, передает Росбалт.

По ее словам, ФМБА еще в октябре 2025 года направило в Минздрав документы для оформления временного регистрационного удостоверения. В ведомстве рассчитывают получить его осенью.

Полная регистрация препарата станет возможна после завершения третьей фазы клинических исследований. Подать документы на постоянное удостоверение планируется в конце 2027 года.

Сейчас испытания продолжаются. Предварительные итоги третьей фазы рассчитывают подвести в июле. Как отметила Скворцова, препарат уже показывает высокий уровень безопасности и хорошо переносится пациентами.

Вакцина «Аллергарда», разработанная Институтом иммунологии ФМБА России, предназначена для профилактики аллергии на пыльцу березы и связанной с ней пищевой аллергии. Ее предполагается вводить осенью до начала сезона пыления — курс состоит из пяти инъекций.