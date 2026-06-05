Новости Калининграда: Градсовет без ответственности, золотые дни мая и фатальная неточность

К примеру, счет за отопление двухкомнатной «хрущевки» на ул. Минской площадью 47,5 кв. м составил 1,6 тыс. руб. При этом за отопление двухкомнатной квартиры площадью 53 кв. м на ул. Куйбышева пришлось заплатить всего 941 ₽, а 11 кубометров горячей воды обошлось в 2765 ₽ Жителю ул. Озерной в июне пришел счет на 1,5 тыс. рублей. При этом отопление, как утверждает калининградец, было отключено в доме еще в конце апреля.