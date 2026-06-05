Новости Калининграда: Градсовет без ответственности, золотые дни мая и фатальная неточность

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за пятницу, 5 июня.
Жители Калининграда пожаловались на большие счета за отопление за два дня мая.
К примеру, счет за отопление двухкомнатной «хрущевки» на ул. Минской площадью 47,5 кв. м составил 1,6 тыс. руб. При этом за отопление двухкомнатной квартиры площадью 53 кв. м на ул. Куйбышева пришлось заплатить всего 941 ₽, а 11 кубометров горячей воды обошлось в 2765 ₽ Жителю ул. Озерной в июне пришел счет на 1,5 тыс. рублей. При этом отопление, как утверждает калининградец, было отключено в доме еще в конце апреля.
Олег Копылов о новом составе Градсовета: «Город нам испортят на десятилетия».
То, что две трети мест в новом составе Архитектурно-градостроительного совета, приступающего к работе 3 июля, занимают чиновники, свидетельствует об их нежелании заниматься своей непосредственной работой. К такому выводу пришел руководитель бюро «Студия архитектуры» Олег Копылов, входивший в состав Градсовета, избранного в июле 2025 года.
Копылов также заявил, что руководство Калининградской области, приезжающее сюда на небольшой срок, не способствует развитию города в плане архитектуры и градостроительства.
Председатель КОСАР: калининградский Градсовет ни за что уже не отвечает.
Архитекторы, входящие в состав Архитектурно-градостроительного совета Калининградской области, не могут отвечать за облик Калининграда и остальных муниципалитетов региона, так как у них нет доступа к разработке Генплана и ПЗЗ. Об этом «Новому Калининграду» сообщил председатель Калининградского регионального отделения Союза архитекторов России Игорь Ли.
Судьбу «немецкого камня» в Калинино собираются определить с помощью общественности.
О том, что по просьбе администрации муниципалитета была проведена историко-культурная экспертиза исторического валуна, снесенного по просьбе местного священника, «Новому Калининграду» рассказал глава администрации Нестеровского округа Алексей Родин.
Мэрия снова не нашла подрядчика для строительства вольеров для медведей и волков за 472 млн.
Как указано в протоколе подведения итогов торгов, на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. На работы направляли 472 319 540 ₽, выполнить их необходимо в течение 730 дней с даты заключения контракта.
Гостиницы Калининградской области: обзор самых дорогих номеров.
В Калининградской области стартовал туристический сезон. Власти региона смотрят на ближайшие три месяца с осторожным оптимизмом, рассчитывая на рост турпотока в летний период на 7% по сравнению с прошлым годом. Отельеры же сообщают, что были вынуждены снизить цены на размещение до уровня двухлетней давности, чтобы хоть как-то поддержать спрос. Впрочем, премиум-сегмент ценопадение, видимо, обошло стороной. Подробности — в нашем обзоре.
Ячейка на 16 млн и старое корыто: как прошло очередное заседание по делу Мельникова.
В Балтийском городском суде продолжается процесс по делу бывшего главы администрации округа Сергея Мельникова и его зама Максима Коваленко, которых обвиняют в получении и даче взятки. Корреспондент «Нового Калининграда» продолжает следить за ходом разбирательства и выслушал доводы Мельникова о «фатальной неточности», допущенной следователями.
Обзор подготовил Иван Марков.