Суд заочно приговорил к пожизненному сроку лидера РДК* Василия Кирющенко**

«…В виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых девяти лет в тюрьме, а остальной части наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 2 млн рублей», — говорится в сообщении суда. Суд также удовлетворил гражданские иски о возмещении морального вреда и материального ущерба, взыскав в общей сложности более 7 млн рублей.