Банк России с 8 июня изменит порядок расчета официального курса евро

Банк России с 8 июня 2026 года начнет рассчитывать официальный курс евро к рублю по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день, сообщила пресс-служба регулятора. Курс будет рассчитываться на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка. Об этом, а пятницу, 5 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как пояснили в регуляторе, нововведение связано с низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, что снижает репрезентативность ежедневного прямого расчета курса евро на основе фактических конверсионных операций.
— Данное изменение связано с низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, что снижает репрезентативность ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, — говорится в сообщении.
Курс доллара к рублю продолжит рассчитываться на прежних основаниях. Официальные курсы валют публикуются на сайте регулятора обычно до 18:00 мск.
Центробанк России в четверг, 4 июня, опубликовал официальный курс валют на пятницу, 5 июня. Согласно ему, американский доллар подорожал до 74,3 рубля, евро — до 86,27 рубля, а стоимость юаня повысилась до 10,95 рубля.