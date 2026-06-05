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Банк России с 8 июня изменит порядок расчета официального курса евро

Банк России с 8 июня 2026 года начнет рассчитывать официальный курс евро к рублю по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день, сообщила пресс-служба регулятора. Курс будет рассчитываться на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка. Об этом, а пятницу, 5 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Банк России с 8 июня 2026 года начнет рассчитывать официальный курс евро к рублю по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день, сообщила пресс-служба регулятора. Курс будет рассчитываться на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка. Об этом, а пятницу, 5 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в регуляторе, нововведение связано с низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, что снижает репрезентативность ежедневного прямого расчета курса евро на основе фактических конверсионных операций.

— Данное изменение связано с низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, что снижает репрезентативность ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, — говорится в сообщении.

Курс доллара к рублю продолжит рассчитываться на прежних основаниях. Официальные курсы валют публикуются на сайте регулятора обычно до 18:00 мск.

Центробанк России в четверг, 4 июня, опубликовал официальный курс валют на пятницу, 5 июня. Согласно ему, американский доллар подорожал до 74,3 рубля, евро — до 86,27 рубля, а стоимость юаня повысилась до 10,95 рубля.

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