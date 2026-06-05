Банк России с 8 июня изменит порядок расчета официального курса евро

Банк России с 8 июня 2026 года начнет рассчитывать официальный курс евро к рублю по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день, сообщила пресс-служба регулятора. Курс будет рассчитываться на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка. Об этом, а пятницу, 5 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.