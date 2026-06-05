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Карпин недоволен игрой сборной России во втором тайме с командой Буркина-Фасо

С 42-й минуты буркинийцы играли в меньшинстве из-за удаления Мохамеда Уэдраого.

ВОЛГОГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин остался недоволен игрой команды во втором тайме Betboom товарищеского матча с командой Буркина-Фасо. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее ТАСС сообщал, что сборная России в Волгограде обыграла команду Буркина-Фасо (3:0). С 42-й минуты буркинийцы играли в меньшинстве из-за удаления Мохамеда Уэдраого. После первого тайма российские футболисты выигрывали со счетом 2:0.

«Казалось бы, должно было быть больше заряженности, значит, вы этого не увидели. Подумайте сами, почему первый тайм против 11 футболистов соперника получился хорошим, [они] ничего не создали. А второй тайм не получился хорошим, при этом они не выпустили 11 [Лионелей] Месси, сборная Испании не приехала. В чем проблема? В них или в нас? Они заменили всех футболистов и вышли лучше, чем те, что играли? Нет. Соответственно, проблема в нас. Как исправить? Разговорами или бить — одно из двух», — сказал Карпин.

Результат встречи будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная России занимает в нем 35-е место, команда Буркина-Фасо — 62-е.