Карпин недоволен игрой сборной России во втором тайме с командой Буркина-Фасо

«Казалось бы, должно было быть больше заряженности, значит, вы этого не увидели. Подумайте сами, почему первый тайм против 11 футболистов соперника получился хорошим, [они] ничего не создали. А второй тайм не получился хорошим, при этом они не выпустили 11 [Лионелей] Месси, сборная Испании не приехала. В чем проблема? В них или в нас? Они заменили всех футболистов и вышли лучше, чем те, что играли? Нет. Соответственно, проблема в нас. Как исправить? Разговорами или бить — одно из двух», — сказал Карпин.