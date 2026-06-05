Карпин оценил дебют футболиста «Манчестер Юнайтед» Ибрагимова за сборную России

ВОЛГОГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов нормально дебютировал за сборную России в Betboom товарищеском матче с командой Буркина-Фасо. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Ранее ТАСС сообщал, что сборная России в Волгограде обыграла команду Буркина-Фасо со счетом 3:0. Ибрагимов вышел на поле во втором тайме, для него эта встреча стала дебютной в составе российской национальной команды.
«В некоторых эпизодах достаточно уверенно, в каких-то не так уверенно. Но нормально для дебюта», — сказал Карпин.
Дебют Ибрагимова состоялся в возрасте 18 лет 2 месяцев и 3 дней. В более молодом возрасте за российскую национальную команду дебютировали только полузащитник Сергей Пиняев (18 лет и 15 дней) и вратарь Игорь Акинфеев (18 лет и 20 дней).
Ибрагимов выступает за молодежную команду «Манчестер Юнайтед». В апреле 2025 года футболист подписал первый профессиональный контракт с английским клубом. На счету полузащитника есть матчи за сборные Англии среди игроков до 15 и 16 лет.