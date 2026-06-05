Кенгурёнок, который гулял сам по себе: в Калининградском зоопарке мама недоглядела за детёнышем и устроила панику

В Калининградском зоопарке в этом году большое пополнение в семействе кенгуру. Один из малышей спокойно развивался и рос в маминой сумке, пока на той «не сломалась молния» и детёныш не выпал. Что было дальше, зафиксировали камеры видеонаблюдения.