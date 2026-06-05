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Кенгурёнок, который гулял сам по себе: в Калининградском зоопарке мама недоглядела за детёнышем и устроила панику

Происшествие в семье сумчатых произошло в начале апреля.

Источник: Клопс.ru

В Калининградском зоопарке в этом году большое пополнение в семействе кенгуру. Один из малышей спокойно развивался и рос в маминой сумке, пока на той «не сломалась молния» и детёныш не выпал. Что было дальше, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Передние лапы австралийских «аборигенов» не предназначены для того, чтобы брать и запихивать потерявшихся детей обратно. Возвращение в мамин карман — дело лап самого выпадающего.

«От матери тоже мало толку: она может лишь звать его тихими звуками и более — ничего. В домике поднялась паника. В итоге, и соседи, и сама мать в ужасе бежали прочь», — прокомментировали происшествие в зоопарке.

Смотрители вовремя заметили переполох по камерам видеонаблюдения, перекрыли мать и ребёнка от сородичей. После этого малыш благополучно вернулся домой. В учреждении сделали фото, как герой ролика выглядел тогда и, каким стал, благодаря тому что больше не покидал «мамино гнездо».

В Калининградском зоопарке показали трапезу самца леопардовой черепахи, который лакомится венком из одуванчиков. В учреждении также рассказали несколько интересных фактов из жизни пресмыкающихся.