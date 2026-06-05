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Кнайсль оценила чувство юмора Путина

Кнайсль заявила, что Путин и Лавров обладают уникальным чувством юмора.

Источник: Аргументы и факты

Экс-министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль поделилась впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым по итогам пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам Кнайсль, она высоко ценит присущие российским политикам самоиронию и чувство юмора. Бывший дипломат отметила, что именно эти качества всегда производили на нее положительное впечатление во время личного общения.

Она также подчеркнула, что считает юмор важным проявлением интеллекта и глубокого понимания происходящего. По мнению Кнайсль, подобное качество сегодня встречается все реже в общественной и политической жизни ряда государств.

Ранее Кнайсль заявила, что каждое государство ЕС должно по отдельности вступить в нормальный диалог с Россией, не выбирая единого представителя для переговоров от всего Евросоюза.

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