Кнайсль оценила чувство юмора Путина

Экс-министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль поделилась впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым по итогам пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам Кнайсль, она высоко ценит присущие российским политикам самоиронию и чувство юмора. Бывший дипломат отметила, что именно эти качества всегда производили на нее положительное впечатление во время личного общения.
Она также подчеркнула, что считает юмор важным проявлением интеллекта и глубокого понимания происходящего. По мнению Кнайсль, подобное качество сегодня встречается все реже в общественной и политической жизни ряда государств.