Глава ИКП Моисеев: утечка воздуха на МКС не угрожает космонавтам

Утечка воздуха, зафиксированная на Международной космической станции, не несёт угрозы для космонавтов, заявил в разговоре с Lenta.ru глава Института космической политики Иван Моисеев.
Он уточнил, что данная утечка была выявлена несколько лет назад.
«Ситуация, конечно, нештатная. Но она очень старая. Уже несколько лет назад эта утечка была обнаружена. Точнее, как: было обнаружено, что есть утечка, проводились поиски, иногда находили места утечки, закрывали их, но она все равно сохранялась», — сказал Моисеев.
По его словам, работу по поиску утечек осложняла герметизация отсека. Речь идёт о переходном отсеке между Международной космической станцией и модулем «Звезда», который был герметизирован с двух сторон.
«Сейчас герметизацию сняли. Время от времени её снимать приходится. Обнаружились новые места утечки. Судя по тому, что приняты такие серьёзные меры по безопасности, утечки достаточно большие. Но космонавтам ничего не угрожает», — заявил Моисеев.