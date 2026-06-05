Глава ИКП Моисеев: утечка воздуха на МКС не угрожает космонавтам

«Ситуация, конечно, нештатная. Но она очень старая. Уже несколько лет назад эта утечка была обнаружена. Точнее, как: было обнаружено, что есть утечка, проводились поиски, иногда находили места утечки, закрывали их, но она все равно сохранялась», — сказал Моисеев.