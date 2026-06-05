188,5 тысячи тонн вредных выбросов попало в атмосферу Нижегородской области

Параллельно в регионе обострилась проблема утилизации мусора — за год на нижегородских предприятиях и в жилом секторе образовалось 3,793 млн тонн отходов. Чтобы снизить нагрузку на экосистему, в основной капитал природоохранных структур было направлено 10,9 млрд рублей инвестиций, благодаря чему область заняла второе место в ПФО по уровню финансирования экологической сферы.