188,5 тысячи тонн вредных выбросов попало в атмосферу Нижегородской области

По итогам прошлого года объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Нижегородской области составил 188,5 тысячи тонн. Как сообщили в пресс-службе Нижегородстата ко Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога, большая часть загрязнений (129,2 тысячи тонн) пришлась на стационарные источники, а передвижной транспорт обеспечил еще 59,3 тысячи тонн, где основной долей стал оксид углерода.
Сложнее ситуация обстоит с водными ресурсами: за год из природных объектов региона было забрано 812 млн кубических метров воды. При этом обратный сброс сточных вод составил 780,5 млн кубометров, из которых треть (33,3%) официально признана загрязненной, а нормативно-очищенными оказались лишь 12,3% промышленных и бытовых стоков.
Параллельно в регионе обострилась проблема утилизации мусора — за год на нижегородских предприятиях и в жилом секторе образовалось 3,793 млн тонн отходов. Чтобы снизить нагрузку на экосистему, в основной капитал природоохранных структур было направлено 10,9 млрд рублей инвестиций, благодаря чему область заняла второе место в ПФО по уровню финансирования экологической сферы.
Ранее сообщалось, что проект реконструкции Нижегородской станции аэрации одобрен госэкспертизой.