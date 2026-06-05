Беспрозванных подвёл итоги ПМЭФ: 19 соглашений на 213 млрд рублей

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подвёл итоги Петербургского международного экономического форума, который завершился 5 июня. За дни работы форума регион заключил 19 соглашений на общую сумму 213 миллиардов рублей инвестиций.
По словам губернатора, помимо подписанных документов, состоялись десятки встреч и переговоров. Обсуждались новые проекты с руководителями крупнейших компаний страны и главами других регионов.
Среди ключевых договорённостей — сотрудничество со Сбером по внедрению цифровых сервисов в здравоохранении. В регионе планируют протестировать умные медицинские стойки с искусственным интеллектом для ускорения диагностики и повышения эффективности поликлиник. Также продолжится цифровая модернизация транспорта, спортивных объектов и коммунальной инфраструктуры.
С Романом Ротенбергом, главным тренером сборной России и президентом ФХР, достигнута договорённость о развитии молодёжного хоккея в Калининградской области.
Отдельно обсуждалась транспортная доступность региона с «Аэрофлотом». Как напомнил Беспрозванных, ранее удалось добиться дополнительных рейсов между Калининградом и Москвой по фиксированным тарифам. Работа с авиакомпаниями продолжится, чтобы таких возможностей для жителей становилось больше.
Губернатор также поблагодарил партийцев «Единой России» за предложения и наработки, которые использовались в переговорах с компаниями.