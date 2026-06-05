Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных подвёл итоги ПМЭФ: 19 соглашений на 213 млрд рублей

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подвёл итоги Петербургского международного экономического форума, который завершился 5 июня. За дни работы форума регион заключил 19 соглашений на общую сумму 213 миллиардов рублей инвестиций. По словам губернатора, помимо подписанных документов, состоялись десятки встреч и переговоров. Обсуждались новые проекты с руководителями…

Источник: Янтарный край

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подвёл итоги Петербургского международного экономического форума, который завершился 5 июня. За дни работы форума регион заключил 19 соглашений на общую сумму 213 миллиардов рублей инвестиций.

По словам губернатора, помимо подписанных документов, состоялись десятки встреч и переговоров. Обсуждались новые проекты с руководителями крупнейших компаний страны и главами других регионов.

Среди ключевых договорённостей — сотрудничество со Сбером по внедрению цифровых сервисов в здравоохранении. В регионе планируют протестировать умные медицинские стойки с искусственным интеллектом для ускорения диагностики и повышения эффективности поликлиник. Также продолжится цифровая модернизация транспорта, спортивных объектов и коммунальной инфраструктуры.

С Романом Ротенбергом, главным тренером сборной России и президентом ФХР, достигнута договорённость о развитии молодёжного хоккея в Калининградской области.

Отдельно обсуждалась транспортная доступность региона с «Аэрофлотом». Как напомнил Беспрозванных, ранее удалось добиться дополнительных рейсов между Калининградом и Москвой по фиксированным тарифам. Работа с авиакомпаниями продолжится, чтобы таких возможностей для жителей становилось больше.

Губернатор также поблагодарил партийцев «Единой России» за предложения и наработки, которые использовались в переговорах с компаниями.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше