Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карпин рассказал, кто из футболистов сборной России покинет расположение команды

9 июня сборная России встретится с командой Тринидада и Тобаго.

ВОЛГОГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Никто из игроков не покинет расположение сборной России по футболу перед Betboom товарищеским матчем с командой Тринидада и Тобаго. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Встреча сборных России и Тринидада и Тобаго пройдет 9 июня в Калининграде.

«Никто не покинет расположение сборной России перед матчем. Сейчас и так остался 21 полевой футболист. Узнаем после игры [с командой Буркина-Фасо], понятно, что есть жалобы на ушибы и удары. Если все живы и здоровы, то, скорее всего, никто [не покинет]», — сказал Карпин.

Сборная России на этом сборе уступила на выезде египтянам (0:1) и победила в Волгограде команду Буркина-Фасо (3:0). После игры в Каире несколько футболистов покинули расположение национальной команды.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше