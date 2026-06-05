Карпин рассказал, кто из футболистов сборной России покинет расположение команды

ВОЛГОГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Никто из игроков не покинет расположение сборной России по футболу перед Betboom товарищеским матчем с командой Тринидада и Тобаго. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Встреча сборных России и Тринидада и Тобаго пройдет 9 июня в Калининграде.
«Никто не покинет расположение сборной России перед матчем. Сейчас и так остался 21 полевой футболист. Узнаем после игры [с командой Буркина-Фасо], понятно, что есть жалобы на ушибы и удары. Если все живы и здоровы, то, скорее всего, никто [не покинет]», — сказал Карпин.
Сборная России на этом сборе уступила на выезде египтянам (0:1) и победила в Волгограде команду Буркина-Фасо (3:0). После игры в Каире несколько футболистов покинули расположение национальной команды.