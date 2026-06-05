Карпин рассказал, кто из футболистов сборной России покинет расположение команды

«Никто не покинет расположение сборной России перед матчем. Сейчас и так остался 21 полевой футболист. Узнаем после игры [с командой Буркина-Фасо], понятно, что есть жалобы на ушибы и удары. Если все живы и здоровы, то, скорее всего, никто [не покинет]», — сказал Карпин.