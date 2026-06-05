Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран призвал МАГАТЭ к политике нулевой терпимости к ударам по ядерным объектам

Руководство Ирана обратилось к МАГАТЭ по вопросу атак на ядерные объекты.

Источник: Комсомольская правда

Иранская делегация при Международном агентстве по атомной энергии обратилась к МАГАТЭ с призывом проводить политику «нулевой терпимости» к нападениям на ядерные объекты. ТАСС располагает соответствующим документом.

«Мы должны принять политику “нулевой терпимости” к атакам. Мы должны способствовать эффективному соблюдению существующих норм неприкосновенности мирной ядерной деятельности», — говорится в сообщении.

По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, обогащенный уран до сих пор находится на иранских ядерных объектах, которые были атакованы в 2025 году.

Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что Вашингтон намерен извлечь и утилизировать обогащенный уран Ирана в сотрудничестве с Тегераном и МАГАТЭ.

В свою очередь российский глава Владимир Путин подчеркнул, что предложения России по урану известны Вашингтону и Тегерану. При этом Москва не навязывает услуги.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше