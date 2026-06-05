АСИ заключило соглашения о сотрудничестве в сфере демографии с субъектами РФ

Кроме того, губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк подчеркнула, что подписанное соглашение стало продолжением уже ведущейся работы. «Буквально на прошлой неделе мы подвели итоги прошедшей в области проектно-аналитической сессии для выработки предложений по развитию осознанного родительства. Для нашего небольшого региона важны каждый ребенок и каждая семья. Соглашение открывает новые возможности для поддержки семьи и детства: важно, что оно также предусматривает совместную работу по сохранению традиционных семейных ценностей. Сегодня мы разрабатываем меры поддержки семей, где рождаются трое и более детей, чтобы родители видели, что дети — это не только опора их маленькой семьи, но и нашей большой семьи — Еврейской автономной области», — отметила Костюк.