АСИ заключило соглашения о сотрудничестве в сфере демографии с субъектами РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) подписало с рядом регионов РФ, в числе которых Ленинградская, Челябинская области, Еврейская автономная область и Республика Башкортостан, соглашения о сотрудничестве в сфере народосбережения и демографии. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.
«На полях Петербургского международного экономического форума Республика Башкортостан, Еврейская автономная область, а также Ленинградская и Челябинская области подписали с Агентством стратегических инициатив соглашения о сотрудничестве в сфере народосбережения, поддержки семьи, рождаемости и многодетности, защиты, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что подписанные документы определяют общие принципы и способы взаимодействия сторон при реализации мероприятий в сфере народосбережения. Так, планируется разработка и внедрение региональных мер, направленных на повышение рождаемости, поддержку многодетных семей и популяризацию семейного образа жизни.
«Инвестиции в человека, сбережение и приумножение человеческого капитала, формирование качественно новой среды для жизни — абсолютные приоритеты повестки агентства. Сегодня АСИ расширило круг новых надежных партнеров по продвижению проектов, нацеленных на поддержку беременных, послеродовое сопровождение женщин, а также на создание максимально комфортных условий для семей, особенно многодетных», — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Реакция регионов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что задачи сбережения народа, поддержки семей с детьми и укрепления традиционных ценностей, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, имеют глобальный характер для будущего России. «Вместе с Агентством стратегических инициатив мы развернем конкретную программу действий: от мер социальной поддержки до создания условий, чтобы родители могли и работать, и воспитывать детей. Это рамочное соглашение — дорожная карта нашей совместной работы на годы вперед», — подчеркнул он.
В свою очередь губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что подписанное соглашение с АСИ закрепляет партнерство по одному из ключевых направлений — поддержке семьи, рождаемости и многодетности. «Для Челябинской области это не просто отдельный блок социальной политики, а стратегический приоритет, напрямую связанный с качеством жизни людей, будущим региона и сохранением наших традиционных ценностей. Совместно с агентством мы уже ведем системную работу, внедряем современные практики и формируем комплексные решения, направленные на создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей, укрепление института семьи и повышение эффективности демографической политики», — добавил губернатор.
Кроме того, губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк подчеркнула, что подписанное соглашение стало продолжением уже ведущейся работы. «Буквально на прошлой неделе мы подвели итоги прошедшей в области проектно-аналитической сессии для выработки предложений по развитию осознанного родительства. Для нашего небольшого региона важны каждый ребенок и каждая семья. Соглашение открывает новые возможности для поддержки семьи и детства: важно, что оно также предусматривает совместную работу по сохранению традиционных семейных ценностей. Сегодня мы разрабатываем меры поддержки семей, где рождаются трое и более детей, чтобы родители видели, что дети — это не только опора их маленькой семьи, но и нашей большой семьи — Еврейской автономной области», — отметила Костюк.
По словам главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, сбережение народа заключается, прежде всего, в хорошем здравоохранении, росте продолжительности жизни и снижении смертности. Он отметил, что средняя продолжительность жизни в регионе приближается к 75 годам. «Мы планомерно снижаем показатели смертности от онкологии, иных болезней, отравления алкоголем, дорожно-транспортных происшествий. Это все и есть настоящее народосбережение», — подчеркнул он.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.