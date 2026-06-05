Круговой оценил эпизод, в котором ему повредили нос в матче с буркинийцами

«Все нормально, просто попали локтем в нос. Сразу пошла кровь, медики прибежали и мой нос спасли, — сказал Круговой. — По атлетизму команда Буркина-Фасо сильнее — она и атлетичная, и мощная. Мне даже казалось, что они почти не устают, когда бегают. В первом тайме мы много контролировали мяч, но они совершенно не уставали».