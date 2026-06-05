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Круговой оценил эпизод, в котором ему повредили нос в матче с буркинийцами

Сборная России в Волгограде обыграла команду Буркина-Фасо со счетом 3:0.

ВОЛГОГРАД, 5 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной России по футболу Данил Круговой не думал покидать поле после того, как получил повреждение носа в начале BetBoom товарищеского матча с командой Буркина-Фасо. Об этом он рассказал ТАСС.

Сборная России обыграла в Волгограде команду Буркина-Фасо со счетом 3:0. В начале игры Круговому оказывали помощь после того, как ему повредили нос.

«Все нормально, просто попали локтем в нос. Сразу пошла кровь, медики прибежали и мой нос спасли, — сказал Круговой. — По атлетизму команда Буркина-Фасо сильнее — она и атлетичная, и мощная. Мне даже казалось, что они почти не устают, когда бегают. В первом тайме мы много контролировали мяч, но они совершенно не уставали».

Футболист сравнил игры с командами Египта и Буркина-Фасо. 28 мая россияне на выезде уступили египтянам со счетом 0:1. «Совершенно два разных матча — у египтян команда готовится к чемпионату мира, они играли дома. Но сегодня мы сыграли дома, обе игры были интересными», — отметил Круговой.

Следующий матч сборная России проведет 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

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