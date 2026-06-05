Попова: летом в Турции и Египте велика вероятность заразиться энтеровирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Летом в Турции и Египте возрастает вероятность заразиться энтеровирусом, особенно часто болеют дети. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Если мы говорим об этих трех странах [Турция, Египет и Таиланд], а это в самом деле лидеры путешествий для наших сограждан, то специально что-то делать, прививаться или что-то еще — нет, не нужно, это не требуется. Но нужно помнить, что и Турция, и Египет — это страны, где в летнее время очень нередко возникают ситуации, связанные с энтеровирусами. Энтеровирус, это вирус, который передается через грязные ручки, через воду, через воду в мелких бассейнах. Очень часто болеют, к сожалению, детки маленькие, и болеют тяжело», — сказала Попова в интервью спортсменке Евгении Медведевой на платформе «VK видео».
Она отметила, что для профилактики прежде всего важно соблюдать общие правила личной гигиены.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.