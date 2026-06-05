Полтора года мучительных болей: 22-летнюю британку не смогли спасти

Из-за ухудшения состояния здоровья она оставила работу агента по недвижимости и столкнулась с резкой потерей веса. На момент смерти ее вес составлял около 35 килограммов. По словам Энн Морали, дочь на протяжении полутора лет испытывала сильные боли, однако не получала необходимой медицинской помощи.