Полтора года мучительных болей: 22-летнюю британку не смогли спасти

В Великобритании скончалась 22-летняя Изабель, здоровье которой оказалось серьезно подорвано многолетним употреблением кетамина. О трагедии рассказала ее мать Энн Морали, которая после смерти дочери выступила за ужесточение контроля над распространением этого вещества.
По словам женщины, проблемы начались во время пандемии коронавируса в 2020 году. Именно тогда девушка стала употреблять кетамин, однако на протяжении нескольких лет скрывала зависимость от родственников.
Со временем последствия стали очевидными. Как утверждает мать, из-за злоупотребления препаратом мочевой пузырь девушки получил тяжелые повреждения, что привело к хроническим болям и недержанию мочи. К концу жизни Изабель была вынуждена постоянно пользоваться урологическими средствами защиты.
Из-за ухудшения состояния здоровья она оставила работу агента по недвижимости и столкнулась с резкой потерей веса. На момент смерти ее вес составлял около 35 килограммов. По словам Энн Морали, дочь на протяжении полутора лет испытывала сильные боли, однако не получала необходимой медицинской помощи.
Согласно результатам вскрытия, причиной смерти стало угнетение дыхания после случайного отравления морфином и габапентином. Эти препараты были назначены девушке для борьбы с болевым синдромом.
После трагедии мать погибшей заявила о намерении добиваться пересмотра правил оборота кетамина в Великобритании. Она считает, что степень контроля за этим веществом должна быть сопоставима с ограничениями, действующими в отношении кокаина и героина.
История Изабель вновь привлекла внимание к рискам, связанным с употреблением кетамина. В публикациях британской прессы отмечается, что этот препарат ранее фигурировал и в расследовании обстоятельств смерти американского актера Мэттью Перри, который скончался в октябре 2023 года после случайной передозировки кетамина.
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