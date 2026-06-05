Эксперт Дос Сантос: Бразилии и России следует вместе разрабатывать вакцины от рака

Комментируя разработки российских врачей в области лечения рака, такие как вакцина «Неоонковак», бразильский гость форума подчеркнул, что «это прекрасная возможность для обеих стран объединить усилия в этих исследованиях и попытаться найти больше альтернатив». «Иммунология рака показывает нам, что мы можем попытаться “обучить” иммунную систему пациента бороться с его собственным раком с помощью вакцин или иммуномодуляции. Я считаю, что это прекрасная возможность для обеих стран», — отметил Дос Сантос.