Эксперт Дос Сантос: Бразилии и России следует вместе разрабатывать вакцины от рака

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Бразилия могла бы воспользоваться «прекрасной возможностью» объединить усилия с Россией в разработке вакцин против рака. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС директор Института образования и инноваций в области здравоохранения (INTES) в Порту-Алегри (Бразилия) и специалист в области клинической онкологии Алекс Питер Дос Сантос.
«Как ученый и врач-онколог я занимаю твердую позицию относительно того, что вакцины играют важную роль в лечении рака. Я думаю, нам следует сотрудничать», — заявил он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Комментируя разработки российских врачей в области лечения рака, такие как вакцина «Неоонковак», бразильский гость форума подчеркнул, что «это прекрасная возможность для обеих стран объединить усилия в этих исследованиях и попытаться найти больше альтернатив». «Иммунология рака показывает нам, что мы можем попытаться “обучить” иммунную систему пациента бороться с его собственным раком с помощью вакцин или иммуномодуляции. Я считаю, что это прекрасная возможность для обеих стран», — отметил Дос Сантос.
1 апреля первый пациент в РФ получил персонализированную отечественную онковакцину. Персонализированная мРНК вакцина для терапии меланомы «Неоонковак» произведена НМИЦ радиологии Минздрава России и разработана совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.