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Биткоин впервые с октября 2024 года опустился ниже 60 тысяч долларов

В ходе торгов 5 июня стоимость биткоина впервые с 10 октября 2024 года упала ниже отметки в 60 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

В ходе торгов 5 июня стоимость биткоина впервые с 10 октября 2024 года упала ниже отметки в 60 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

По состоянию на 19:20, биткоин снижался на 6,1 процента, до 59 889 долларов. С начала месяца криптовалюта потеряла почти 20 процентов. В то же время Ethereum снижался на 10,41 процента, до 1 598 долларов, свидетельствуют данные портала.

С 2008 года изобретателем биткоина считался некий Сатоши Накамото. Под таким псевдонимом в Сети появился человек или группа людей, опубликовавших манифест о первой криптовалюте. Однако после 2011 года эта виртуальная личность исчезла из публичного поля. Журналист издания The New York Times предположил, что за псевдонимом Накамото может скрываться британский бизнесмен Адам Бэк — один из самых влиятельных представителей криптосообщества.

Один из крупнейших обвалов курсов криптовалют произошел в середине октября 2025 года. Главный аналитик криптобиржи Bitget Райан Ли связал его с ухудшением макрофинансовой обстановки и внутренними дисбалансами на рынке.

Также падение стоимости криптовалют произошло вскоре после сообщения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о дополнительных пошлинах против КНР. С 1 ноября США ввели экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения.

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