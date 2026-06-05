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Какие режимы стиральной машины портят вещи и счета за свет

«Вы буквально кипятите одежду»: врач предупредил о риске.

Волгоградцы могут сами сокращать срок службы одежды, выбирая привычные режимы стирки. По словам британского врача Ксанда ван Туллекена, чаще всего вещи портят программы на 90 и 40 градусов.

Эксперт объяснил, что при 90 градусах одежда быстро теряет цвет и структуру. Особенно страдают синтетика, шерсть и шелк. Даже плотный хлопок после нескольких таких стирок начинает изнашиваться. Неожиданно в список спорных режимов попала и стирка при 40 градусах.

По мнению врача, такая температура плохо справляется с дезинфекцией и стойкими загрязнениями, но расходует больше электроэнергии, чем программа на 30 градусов.

«На 90 градусах вы кипятите вещи», — предупреждает Ксанд ван Туллекен. Он считает, что для большинства повседневных вещей достаточно 30 градусов, а для постельного белья и хлопковых тканей лучше выбирать 60 градусов.

Експерт отмечает, что футболки, джинсы или детские вещи на 90 градусах при стирке имеют плохие последствия — одежда может быстрее потерять внешний вид. Для экономии семейного бюджета и сохранности гардероба специалист советует использовать 30 градусов для легких загрязнений и 60 гарудсов, когда нужна более тщательная стирка.

Также важно регулярно очищать барабан и лоток для порошка, чтобы избежать появления плесени.

Ранее сообщалось, как волгоградцы отстояли народный стадион.