Волгоградцы могут сами сокращать срок службы одежды, выбирая привычные режимы стирки. По словам британского врача Ксанда ван Туллекена, чаще всего вещи портят программы на 90 и 40 градусов.
Эксперт объяснил, что при 90 градусах одежда быстро теряет цвет и структуру. Особенно страдают синтетика, шерсть и шелк. Даже плотный хлопок после нескольких таких стирок начинает изнашиваться. Неожиданно в список спорных режимов попала и стирка при 40 градусах.
По мнению врача, такая температура плохо справляется с дезинфекцией и стойкими загрязнениями, но расходует больше электроэнергии, чем программа на 30 градусов.
«На 90 градусах вы кипятите вещи», — предупреждает Ксанд ван Туллекен. Он считает, что для большинства повседневных вещей достаточно 30 градусов, а для постельного белья и хлопковых тканей лучше выбирать 60 градусов.
Експерт отмечает, что футболки, джинсы или детские вещи на 90 градусах при стирке имеют плохие последствия — одежда может быстрее потерять внешний вид. Для экономии семейного бюджета и сохранности гардероба специалист советует использовать 30 градусов для легких загрязнений и 60 гарудсов, когда нужна более тщательная стирка.
Также важно регулярно очищать барабан и лоток для порошка, чтобы избежать появления плесени.
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