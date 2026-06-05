Какие режимы стиральной машины портят вещи и счета за свет

Експерт отмечает, что футболки, джинсы или детские вещи на 90 градусах при стирке имеют плохие последствия — одежда может быстрее потерять внешний вид. Для экономии семейного бюджета и сохранности гардероба специалист советует использовать 30 градусов для легких загрязнений и 60 гарудсов, когда нужна более тщательная стирка.