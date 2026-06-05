Живой товар: в Калининградскую область ввезли 104 тыс. яиц для инкубаторов

В Калининградскую область завезли 104 тыс. импортных инкубационных яиц. Партию доставили на таможенный пункт в Багратионовске, сообщили в региональном Россельхознадзоре в пятницу, 5 июня.
Сотрудники специальной лаборатории выполнили скрининговые исследования и не установили нарушений требований законодательства России и Евразийского экономического союза не установлено. Поэтому яйца отправили на одну из птицеферм региона для дальнейшего выращивания.
Общее число яиц для инкубаторов ввезённых в регион в 2025 году превысило 16 млн штук. Основными импортёрами были Турция, Венгрия, Испания и Чехия.
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