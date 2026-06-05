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Алексей Миранчук очень рад, что забил гол за сборную России после передачи брата

Он отличился после паса Антона Миранчука в матче с командой Буркина-Фасо.

ВОЛГОГРАД, 5 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Забитый мяч после передачи брата в матче за сборную России по футболу — это наивысшая детская мечта. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник национальной команды Алексей Миранчук.

Ранее сборная России в BetBoom товарищеском матче обыграла команду Буркина-Фасо со счетом 3:0. Алексей Миранчук отличился в первом тайме после передачи с левого края от Антона Миранчука.

«Проходило больше передач с левой стороны, их замыкали. Так получалось, — сказал Алексей Миранчук. — Что касается голевой передачи от Антона, то с последнего такого момента много времени прошло. От брата получить голевую в сборной — это превыше всего остального, о чем ты мог мечтать, когда был ребенком. Я очень рад этому».

Следующий матч россияне проведут 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

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