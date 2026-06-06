Что можно и нельзя делать в Симеонов день 6 июня на Шиповников день

Православная церковь 6 июня вспоминает святых Симеона и Никиту. В народе отмечают Симеонов день, или день Никиты Столпника. Вместе с тем есть еще одно название — Шиповников день. Как правило, с указанной даты зацветал шиповник.
Что нельзя делать 6 июня.
Запрещено срывать цветы шиповника. Подобное, как считалось, может грозить потерей любимого человека. Не рекомендуется жаловаться на свои проблемы чужим людям, так как ситуация лишь усугубится. А еще нельзя тратить все деньги.
Что можно делать 6 июня.
По традиции, было принято собирать листья шиповника, которые обладают целительной силой. А еще девушки умывались водой, которая была настояна на цветах шиповника, для сохранения красоты и молодости.
Согласно приметам, на ветреный день указывает большое количество росы. Если же утром росы нет, то ждали дождливого дня.
Кстати, сильные затяжные дожди продлятся в Беларуси по 10 июня.
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