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Что можно и нельзя делать в Симеонов день 6 июня на Шиповников день

Собрали приметы и запреты на 6 июня, когда принято отмечать Симеонов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 6 июня вспоминает святых Симеона и Никиту. В народе отмечают Симеонов день, или день Никиты Столпника. Вместе с тем есть еще одно название — Шиповников день. Как правило, с указанной даты зацветал шиповник.

Что нельзя делать 6 июня.

Запрещено срывать цветы шиповника. Подобное, как считалось, может грозить потерей любимого человека. Не рекомендуется жаловаться на свои проблемы чужим людям, так как ситуация лишь усугубится. А еще нельзя тратить все деньги.

Что можно делать 6 июня.

По традиции, было принято собирать листья шиповника, которые обладают целительной силой. А еще девушки умывались водой, которая была настояна на цветах шиповника, для сохранения красоты и молодости.

Согласно приметам, на ветреный день указывает большое количество росы. Если же утром росы нет, то ждали дождливого дня.

Кстати, сильные затяжные дожди продлятся в Беларуси по 10 июня.

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