Календарь на 6 июня: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Преподобный Никита жил в XII веке в Переславле-Залесском и в молодости был сборщиком налогов. Злоупотребляя своим положением, он притеснял и грабил бедных жителей. Все изменилось во время вечернего богослужения. Услышав в церкви слова пророка Исаии с призывом: «Перестаньте делать зло, научитесь делать добро», Никита испытал ужас, раскаяние и захотел резко изменить свою жизнь. Он ушел в монастырь, где принял постриг и, стремясь к искуплению, избрал самый суровый подвиг — столпничество. День и ночь Никита молился на высоком каменном столпе, превозмогая зной и холод. По преданию, за свое смирение старец получил дар исцеления. Слух о его святости распространился далеко за пределы города. Однажды к нему обратился за помощью черниговский князь Михаил Всеволодович, страдавший от болезни. Преподобный передал ему свой посох, и князь был исцелен.