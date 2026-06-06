День русского языка и День тетриса: какие праздники отмечают в России и мире 6 июня

В субботу, 6 июня, в России и во всем мире отмечается множество праздников, охватывающих различные аспекты жизни общества. В этот день празднуют День русского языка, День тетриса и Пушкинский день.
День русского языка.
День русского языка совпадает с днем рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Праздник был учрежден в 2010 году на уровне ООН, а в России получил официальный статус в 2011 году.
Этот день посвящен не только самому языку, но и его культурному наследию, а также роли в формировании национальной идентичности.
6 июня по всему миру проходят различные мероприятия: концерты, конкурсы, лекции и выставки, посвященные русскому языку и литературе.
День тетриса.
День тетриса посвящен одной из самых популярных видеоигр в мире. Она была создана советским программистом Алексеем Пажитновым в 1984 году на компьютере «Электроника-60».
С тех пор тетрис завоевал сердца миллионов по всему миру и стал символом индустрии. В этот день фанаты собираются, чтобы вспомнить, как эта простая, но гениальная игра изменила их жизнь.
Тетрис стал не только игрой, но и культурным феноменом, оказавшим значительное влияние на развитие видеоигр. Он также является первым цифровым продуктом, который был экспортирован из СССР в США.
Пушкинский день России.
Пушкинский день России посвящен дню рождения поэта Александра Пушкина. Этот праздник имеет долгую историю: впервые его начали праздновать в 1880 году с открытием памятника писателю в Москве.
В советское время дата получила статус всесоюзного праздника поэзии, а в 1997 году была официально установлена как Пушкинский день России. В этот день по всей стране проходят литературные чтения, конкурсы чтецов, экскурсии и другие мероприятия, посвященные творчеству Пушкина.
Также в России организуют различные культурные мероприятия, включая концерты, выставки и театральные постановки.