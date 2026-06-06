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При атаках беспилотников в Белгородской области один человек погиб, один ранен

В результате ударов двух беспилотников ВСУ по Белгородской области один мирный житель погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В результате ударов двух беспилотников ВСУ по Белгородской области один мирный житель погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В городе Шебекино дрон атаковал легковой автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте. Машина сгорела.

В селе Отрадное Белгородского округа из-за детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины. Пострадавшему оказана медицинская помощь в горбольнице № 2 Белгорода, лечение он продолжит амбулаторно.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 52 раза. В результате пострадали три человека.

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