В РФ отмечают день Ксении Петербургской 6 июня: все главное в эту дату

Не рекомендуется менять постельное белье, так как это может привести к плохому самочувствию. Также считается, что подстригать ногти или идти к парикмахеру в этот день нельзя, так как с ними можно лишишься удачи. Крайне не рекомендуется давать в долг и жаловаться на судьбу.