В РФ отмечают день Ксении Петербургской 6 июня: все главное в эту дату

6 июня православные отмечают день памяти блаженной Ксении Петербургской. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения, верующие просят святую о помощи в семейных делах, здоровье и разрешении сложных ситуаций. Об традициях и обрядах праздника, а также о связанных с ним приметах — в материале Aif.ru.
Празднование дня блаженной Ксении Петербургской.
Традиционно в день памяти Ксении Петербургской православные ходят в храмы и просят святую о заступничестве и благословении. В храмах совершаются молебны с акафистом святой блаженной и с водосвятным молебном.
Кроме того, люди приезжают к ее могиле на Смоленском кладбище в Петербурге, оставляют там записки, ставят свечи и молятся о чуде.
Женщины просят святую о замужестве, о семейном счастье, о здоровье детей, об их наставлении на путь истинный, мужчины — об успехах в работе и в бизнесе.
Чем помогает Ксения Петербургская.
Жизнь Ксении Петербургской является примером большого подвига супружеской любви. Поэтому к ней часто обращаются за помощью при разладах в семье — считается, что это поможет сберечь брак и семейный очаг, вернуть в семью мир. Кроме того, святая помогает найти решение в казалось бы в безвыходной ситуации, когда надеяться можно лишь на чудо.
Так как при жизни Ксения Петербургская исцеляла людей, к ней обращаться с просьбами о выздоровлении.
Считается, что она покровительствует торговцам, именно поэтому ее просят о помощи при сложностях в бизнесе.
Что можно делать в этот день.
В день Ксении Петербургской принято совершать добрые поступки — навещать больных людей, помогать нуждающимся делами или деньгами. Принято проявлять щедрость и великодушие, но важно это делать от чистого сердца.
Кроме того, в этот день рекомендуют посетить врача — люди верят, что визит будет очень полезным, позволит быстро и легко избавиться от болезней.
Что запрещено в этот день.
Самый страшный грех в этот день — ссориться и обижать других. Считается, что так можно попасть в немилость Ксении Петербургской и лишиться ее поддержки. Кроме того, 6 июня запрещены тяжелая работа в доме и на огороде, а также рукоделие.
В день памяти Ксении Петербургской не принято устраивать шумные застолья, лучше провести время в молитве и размышлениях.
Не рекомендуется менять постельное белье, так как это может привести к плохому самочувствию. Также считается, что подстригать ногти или идти к парикмахеру в этот день нельзя, так как с ними можно лишишься удачи. Крайне не рекомендуется давать в долг и жаловаться на судьбу.
Какие народные приметы есть в этот день.
По изменениям природы 6 июня на Руси судили о погоде на предстоящее лето и будущем урожае. Считалось, что с этого дня начинается не календарное, а настоящее лето.
Если 6 июня было безоблачным — ожидался большой урожай, а если пошел дождь — много грибов много грибов в июле и августе.
Обилие комаров в этот день предвещали засушливый июнь, крупные стаи птиц — хорошую погоду в течение месяца, птицы, летающие низко, предсказывали затяжные дожди или ливни.
История святой Ксении Петербургской и дни памяти святой.
Ксения Петербургская жила в XVIII веке. Ее называют юродивой, целительницей и провидицей.
Святую блаженную Ксению Петербургскую православная церковь вспоминает дважды в году. Первый день памяти святой отмечается 6 февраля, когда, согласно церковному преданию, в конце XVIII века она отошла ко Господу. А второй день приходится на 6 июня — это день ее прославления в лике святых.
Известно, что она вышла замуж за придворного певчего Андрея Федоровича, но в 26 лет овдовела. Супруг скончался скоропостижно, не успев покаяться, из-за чего Ксения очень переживала. В результате она решила вымолить у Бога прощение для любимого мужа, приняв добровольное юродство.
Ксения раздала все имущество, надела одежду мужа и стала жить на улице, терпела насмешки и нужду и молилась за спасение души мужа и всех людей. Больше сорока лет, до самой смерти, она скиталась по Петербургу, не брала милостыню и деньги за свои прорицания, но обладала даром исцелять прикосновением.
В народе широко разошлись предания о ее чудесах, совершенных как при жизни, так и после смерти. В 1988 году Поместный собор Русской православной церкви причислил её к лику святых.