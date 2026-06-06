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Хуснуллин оценил проект строительства тоннеля через Берингов пролив

Проект по строительству тоннеля через Берингов пролив на Аляску — «интересная тема», заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Но такая крупная инфраструктурная стройка требует тщательной проработки и оценки.

Источник: РБК

Интервью. Марат Хуснуллин.

Строительство тоннеля, который соединил бы Россию и Аляску через Берингов пролив, — тема интересная. Об этом в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он также отметил, что подобный крупный инфраструктурный проект необходимо просчитывать по разным составляющим, в том числе и по денежной. «Но хотя нет ничего невозможного», — подчеркнул собеседник РБК.

Соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив было подписано 5 июня Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), сообщил его глава и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Другие детали, включая информацию о компании, с которой и был заключен договор, он не раскрыл. Глава РФПИ лишь добавил, что следующим этапом станет подготовка технико-экономического обоснования проекта.

Само предложение о возведении подобного объекта было озвучено Дмитриевым еще в октябре прошлого года. Тогда он обратился к американскому бизнесмену Илону Маску, написав в сети X: «Представьте, что тоннель Путина — Трампа соединяет Россию и США. Давайте строить будущее вместе!». Глава РФПИ также уточнял, что реализация проекта может занять менее восьми лет, а его стоимость не превысит $8 млрд. Позднее он сообщал, что обсуждения по тоннелю уже начались, но не уточнял, с кем именно.

Хуснуллин в интервью РБК пояснил, что строительство тоннеля через Берингов пролив возможно. «Так же, как и мост на Сахалин: тоже считаю, что эта тема важная и нужная», — добавил он. Кроме того, вице-премьер отметил, что пока самый большой инфраструктурный проект в России — это строительство жилья, которое выступает драйвером последующего возведения социальной и коммунальной инфраструктуры, дорог и объектов благоустройства.

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