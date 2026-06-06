Хуснуллин оценил проект строительства тоннеля через Берингов пролив

Само предложение о возведении подобного объекта было озвучено Дмитриевым еще в октябре прошлого года. Тогда он обратился к американскому бизнесмену Илону Маску, написав в сети X: «Представьте, что тоннель Путина — Трампа соединяет Россию и США. Давайте строить будущее вместе!». Глава РФПИ также уточнял, что реализация проекта может занять менее восьми лет, а его стоимость не превысит $8 млрд. Позднее он сообщал, что обсуждения по тоннелю уже начались, но не уточнял, с кем именно.