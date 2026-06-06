Первый тренер оценила шансы Мирры Андреевой на победу в RG

«Теннис у них совершенно разный. Возможно, их сравнивают просто по результатам, по достижениям. Мирра близка и где‑то даже обогнала Марию, но по игре, мне кажется, они абсолютно разные. Мирра играет более вариативно, у неё более широкий арсенал технических средств. Ну, в плане тенниса Мира лучше, на мой взгляд», — считает тренер.