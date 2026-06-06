Первый тренер оценила шансы Мирры Андреевой на победу в RG

6 июня 2026 в Париже состоится финал Открытого чемпионата Франции по теннису, известного в мире как «Ролан Гаррос». За первенство будет бороться россиянка Мирра Андреева.
19-летняя спортсменка впервые в своей карьере вышла в финал и серьёзно настроена на лидерство. Позади — уверенная, чёткая и агрессивная игра, приведшая к победе над украинкой Мартой Костюк. Впереди — решающая битва с полячкой Майей Хвалинской. Корреспондент krsk.aif.ru поговорил с первым тренером вундеркинда из мира большого тенниса Мариной Павловой и узнал, как она оценивает шансы Мирры на успех.
«Титулами не смутишь».
По словам Марины Павловой, Мирра Андреева сейчас в оптимальной форме: хороша физически, устойчива психологически. Но и соперница не промах.
«Такая хорошая грунтовичка, навязывает свой теннис, — говорит тренер о Майе Хвалинской. — Но Мирре, думаю, по силам обыграть её! Выход в полуфинал “Ролан Гарроса” — а это случилось у нашей спортсменки в первый раз — очень приятное событие. Будем надеяться, что в финале ей улыбнётся удача, и она выиграет первый в своей карьере турнир Большого шлема».
Те, кто смотрел завораживающий полуфинал, отметили, что российская теннисистка вела себя очень последовательно, была максимально сконцентрирована и настойчива. Марина Павлова отмечает, что за годы тренировок Андреева прекрасно овладела умением взять себя в руки и играть максимально уверенно.
«Её не смутишь заслугами и титулами соперника. Мне кажется, это её отличительное качество — не пасовать ни перед кем. Она вышла, играет, делает то, что может. И в детстве она была такой — задавить авторитетом противнику её было невозможно», — вспоминает первый тренер юного дарования.
Родилась «с ракеткой в руках».
Целеустремлённость — семейная черта Андреевых. Сестра Мирры Эрика Андреева всегда была настоящей перфекционисткой. Родители девочек вложили много сил, времени и средств в их спортивный путь. В какой-то момент маме Раисе даже пришлось оставить работу, чтобы посвятить всё своё время детям, способности которых к большому теннису были очень высоки.
Вспоминая маленькую Мирру, Марина Павлова говорит: в том, что девочка талантлива, не было сомнений сразу.
«Она была такая координированная, с хорошим чувством мяча. Когда старшая сестра занималась, Мирра всегда присутствовала на корте. И когда она сама начала тренироваться, было такое ощущение, что она уже всё умеет», — улыбается тренер.
«От Мирры всегда хорошо летел мяч. Она сразу поняла, как по нему попадать, для своего возраста здорово чувствовала игру, — подтверждает теннисистка и спортивный журналист Арина Полуянова, занимавшаяся с сёстрами Андреевыми в одном клубе. — Конечно, уверенность и агрессия пришли с возрастом и опытом, но какая-то врождённая предрасположенность у Мирры к этому виду спорта точно была».
Начнёт собирать шлемы.
Андрееву-младшую часто сравнивают с Марией Шараповой — даже называют «второй Шараповой». Марина Павлова не считает это сравнение корректным.
«Теннис у них совершенно разный. Возможно, их сравнивают просто по результатам, по достижениям. Мирра близка и где‑то даже обогнала Марию, но по игре, мне кажется, они абсолютно разные. Мирра играет более вариативно, у неё более широкий арсенал технических средств. Ну, в плане тенниса Мира лучше, на мой взгляд», — считает тренер.
Не стоит забывать, что спортсменка, показывающая феноменальные результаты для своего возраста, находится на заре карьеры — и, скорее всего, нам предстоит увидеть ещё много мощных и прорывных матчей. Первый наставник называет её игру умной, активной и агрессивной.
«Мне бы, как тренеру, как человеку, который хорошо знает Мирру, хотелось, чтобы она стала первой в мире. На мой взгляд, у неё всё для этого есть — все предпосылки. И техника, и характер — настоящий чемпионский. Будем надеяться, что с этого турнира Мирра начнёт собирать свои шлемы», — говорит Марина Павлова.
Напомним, Мирра Андреева родилась в Красноярске. Уже в 16 лет она стала звездой Уимблдона. В 2024 завоевала серебро на Олимпийских играх в Париже в парном разряде с Дианой Шнайдер. С начала 2026 спортсменка выиграла турниры WTA 500 в австралийской Аделаиде и австрийском Линце.