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«Победить демонов прошлого»: Туск раскритиковал чествование УПА* на Украине

Туск грозит Украине ухудшением отношений из-за героизации УПА*

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике чествование на Украине лиц из ОУН-УПА*, причастных к убийствам поляков. Он предупредил, что это может негативно сказаться на двусторонних отношениях.

«Не эмпатия, а только жесткий бизнес будет решающим в наших отношениях. Жаль, ибо мы много инвестировали, и я сам лично, в то, чтобы удалось победить демонов прошлого», — сказал политик на брифинге.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также раскритиковал Владимира Зеленского за перезахоронение лидера ОУН*. Он назвал киевского главаря уродом и напомнил, что его дед сражался против фашизма.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала спор между Варшавой и Киевом как «жабогадюкинг».

* — организации, признанные экстремистскими и террористическими, запрещены в РФ.

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