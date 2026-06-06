Матвиенко: Пушкин знал о пропасти между реальностью и ценностями Европы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Александр Пушкин при жизни убедился в существовании огромной пропасти между продекларированными европейскими странами ценностями и реальностью, поэтому пришел к выводу, что Россия может сохраниться, только если будет развиваться с учетом свой уникальности. Об этом написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте верхней палаты в день 227-летия со дня рождения поэта.
«Пушкин пережил период увлечения Европой. Однако, внимательно наблюдая за ходом событий в этих государствах, их внутренней и внешней политикой, убедился в наличии огромной пропасти между декларированием ценностей демократии, человеколюбия и реальностью. Его вывод однозначен: Россия может сохраниться, укрепиться как держава, как процветающая страна, только если будет развиваться с обязательным учетом уникальности своего, как мы сегодня говорим, геополитического положения, своеобразия своей истории», — сообщила Матвиенко.
Закономерно, что в день рождения поэта Россия отмечает и День русского языка, отметила она. По ее словам, Пушкин — творец языка, на котором говорят и поныне, он очистил его от архаизмов, придал лексическое богатство, привнес способность оперативно откликаться на требования жизни, гибко взаимодействовать с иностранными языками.
«Без языка нет народа, нации. Нет, уверена, полноценного политического, духовного, интеллектуального суверенитета, потому что в конечном счете все упирается в мысль, а мысль материализуется в слове. И если язык перегружен заимствованиями, то и восприятие мира будет во многом навязанным нам извне. Пушкин уберег Россию от этой опасности. Вот уже третье столетие язык, сотворенный гением Пушкина, — наше ценнейшее достояние», — написала Матвиенко.
Матвиенко отметила, что язык — не просто средство коммуникации, он хранилище ценностей и традиций, лежащих в основе цивилизации, культуры, миросозерцания России.