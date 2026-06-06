Матвиенко: Пушкин знал о пропасти между реальностью и ценностями Европы

«Пушкин пережил период увлечения Европой. Однако, внимательно наблюдая за ходом событий в этих государствах, их внутренней и внешней политикой, убедился в наличии огромной пропасти между декларированием ценностей демократии, человеколюбия и реальностью. Его вывод однозначен: Россия может сохраниться, укрепиться как держава, как процветающая страна, только если будет развиваться с обязательным учетом уникальности своего, как мы сегодня говорим, геополитического положения, своеобразия своей истории», — сообщила Матвиенко.