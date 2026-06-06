Дуров предупредил об уязвимости из-за иностранных магазинов приложений

Смартфоны пользователей без специально разработанной российской операционной системы остаются уязвимы для «слежки» и «цензуры» со стороны США, заявил основатель Telegram Павел Дуров.
Дуров отметил, что ограничения в работе интернета создают неблагоприятные условия для IT-специалистов, которые могли бы участвовать в разработке российских технологических решений, включая операционную систему для смартфонов. Однако в нынешних условиях часть специалистов покидает страну, указал он.
«Без такой системы все приложения на смартфонах — “национальные” или “иностранные” — остаются уязвимыми для точечной слежки и цензуры со стороны США через бэкдоры и магазины приложений iOS и Android», — написал он.
Дуров раскритиковал подход, при котором иностранные цифровые сервисы заменяются национальными аналогами, но продолжают работать на американских операционных системах. «Смена упаковки без смены сути», — добавил он.
В пятницу, 3 июня, российский мессенджер «Макс» удалили из официального магазина приложений App Store. При этом в других магазинах приложений «Макс» остается доступным для скачивания.
Представители «Макса» уточнили, что уже установленные версии приложения продолжают работать, однако пользователи iPhone больше не получают push-уведомления о новых сообщениях.
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство занимается решением вопроса с удалением мессенджера. «С ним все будет хорошо», — сказал министр.
В компании Apple позднее сообщили Би-би-си, что приложение было исключено из магазина из-за санкционных ограничений. Там добавили, что компания соблюдает законы юрисдикций, в которых она работает, не уточнив, о каких именно санкциях идет речь.
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