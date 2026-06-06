Матвиенко: строгость Пушкина к себе касалась и его исторических произведений

«Он действительно, как когда-то было сказано, “наше все” уже третье столетие. Он задает высочайшие ориентиры в литературе, искусстве, в духовно-нравственной сфере, общественной жизни. И что особенно важно в современной обстановке — в отношении к своей стране. Далеко не каждая страна, не каждый народ явили миру фигуру, равновеликую Александру Пушкину как по мощи и многогранности таланта, так и по силе влияния на национальную и мировую культуру, по духовному, нравственному значению для человека», — сообщила Матвиенко.