Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко: строгость Пушкина к себе касалась и его исторических произведений

Председатель СФ также заявила, что поэт мог ошибаться, но никогда не лгал.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Строгость Александра Пушкина к самому себе касалась и художественной формы, и содержания произведений на историческую тему, он мог ошибаться, но никогда не лгал. Об этом написала председатель СФ Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте СФ в день 227-летия со дня рождения поэта.

«Впечатляет строгость Александра Сергеевича к самому себе. Она касалась и художественной формы, и содержания произведений на историческую тему. Он мог ошибаться, но никогда не лгал. Качество, которое отечественная проза и поэзия, театр, кино, другие виды искусства, обращающиеся к истории, сохранили и приумножили. Что придает им большую идейную и воспитательную силу. Для нашей страны, где интерес к истории, к произведениям на историческую тему огромный, это особенно значимо», — сообщила Матвиенко.

Любовь к Пушкину, его творчеству, преклонение перед его личностью не ослабевают, а крепнут, отметила председатель СФ. В его наследии открывают новые грани, глубины, добавила она.

«Он действительно, как когда-то было сказано, “наше все” уже третье столетие. Он задает высочайшие ориентиры в литературе, искусстве, в духовно-нравственной сфере, общественной жизни. И что особенно важно в современной обстановке — в отношении к своей стране. Далеко не каждая страна, не каждый народ явили миру фигуру, равновеликую Александру Пушкину как по мощи и многогранности таланта, так и по силе влияния на национальную и мировую культуру, по духовному, нравственному значению для человека», — сообщила Матвиенко.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше