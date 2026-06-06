Матвиенко: строгость Пушкина к себе касалась и его исторических произведений

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Строгость Александра Пушкина к самому себе касалась и художественной формы, и содержания произведений на историческую тему, он мог ошибаться, но никогда не лгал. Об этом написала председатель СФ Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте СФ в день 227-летия со дня рождения поэта.
«Впечатляет строгость Александра Сергеевича к самому себе. Она касалась и художественной формы, и содержания произведений на историческую тему. Он мог ошибаться, но никогда не лгал. Качество, которое отечественная проза и поэзия, театр, кино, другие виды искусства, обращающиеся к истории, сохранили и приумножили. Что придает им большую идейную и воспитательную силу. Для нашей страны, где интерес к истории, к произведениям на историческую тему огромный, это особенно значимо», — сообщила Матвиенко.
Любовь к Пушкину, его творчеству, преклонение перед его личностью не ослабевают, а крепнут, отметила председатель СФ. В его наследии открывают новые грани, глубины, добавила она.
«Он действительно, как когда-то было сказано, “наше все” уже третье столетие. Он задает высочайшие ориентиры в литературе, искусстве, в духовно-нравственной сфере, общественной жизни. И что особенно важно в современной обстановке — в отношении к своей стране. Далеко не каждая страна, не каждый народ явили миру фигуру, равновеликую Александру Пушкину как по мощи и многогранности таланта, так и по силе влияния на национальную и мировую культуру, по духовному, нравственному значению для человека», — сообщила Матвиенко.