Зеленский написал открытое письмо для того, чтобы вбросить в информационное поле «фальшивку», он пытается отвлечь внимание жителей Украины от проблем, заявил Евгений Балицкий.
Губернатор Запорожской области уточнил, что причиной этих проблем является сам Зеленский.
«В этом “письме”, как справедливо было отмечено, нет ни реального стремления к компромиссу, ни конкретных предложений по мирному урегулированию. Это лишь попытка вбросить в информационное поле очередную фальшивку, отвлечь внимание от реальных проблем, с которыми сталкивается украинское население по вине своего нелегитимного руководства», — написал Балицкий в своём канале в мессенджере «Макс».
Он подчеркнул, что у президента Российской Федерации Владимира Путина есть стратегия.
«Своей твёрдой рукой он уверенно ведёт страну и наш регион к победе и процветанию. Работаем, братья», — говорится в публикации.
Напомним, президент РФ Владимир Путин прокомментировал письмо Зеленского и заявил, что оно содержит элементы хамства. Кроме того, он посоветовал Зеленскому не бояться идти на выборы.