Балицкий: письмо Зеленского — «фальшивка» для отвлечения украинцев

«В этом “письме”, как справедливо было отмечено, нет ни реального стремления к компромиссу, ни конкретных предложений по мирному урегулированию. Это лишь попытка вбросить в информационное поле очередную фальшивку, отвлечь внимание от реальных проблем, с которыми сталкивается украинское население по вине своего нелегитимного руководства», — написал Балицкий в своём канале в мессенджере «Макс».