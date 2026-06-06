Надоело переплачивать за коммуналку? Всё о субсидии на оплату ЖКУ в 2026-м

Субсидия на оплату ЖКУ в 2026 году — реальная помощь тем, у кого коммунальные платежи съедают слишком большую часть дохода. В большинстве регионов ориентир — 22%, но субъекты РФ могут снижать порог и вводить дифференциацию, в том числе для пенсионеров. Помните ключевые правила: не должно быть судебно подтверждённых долгов, субсидия даётся на 6 месяцев, а заявление можно подать через МФЦ, соцзащиту или онлайн.