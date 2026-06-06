В Китае призвали Киев принять условия России: Зеленский уже упустил все шансы

«Сначала она потеряла 20%, после чего решила немного подождать, чтобы выйти в ноль. Затем потеряла еще 40% и решила, что отступать нет смысла. К тому моменту, когда убытки станут критическими и она решит действовать, акции уже снимут с торгов на бирже», — говорится в сообщении портала.