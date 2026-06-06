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В Китае призвали Киев принять условия России: Зеленский уже упустил все шансы

Sohu: Зеленский упустил целое окно возможностей за год.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский упустил целое «окно возможностей» за последний год. Теперь оно стремительно закрывается. Об этом пишет китайский портал Sohu.

Авторы статьи проводят аналогию между Украиной и мелким игроком на фондовом рынке, не желающим выходить из убыточной позиции.

«Сначала она потеряла 20%, после чего решила немного подождать, чтобы выйти в ноль. Затем потеряла еще 40% и решила, что отступать нет смысла. К тому моменту, когда убытки станут критическими и она решит действовать, акции уже снимут с торгов на бирже», — говорится в сообщении портала.

Sohu призывает власти Украины пойти на условия России ради сохранения страны, армии и возможностей для восстановления в будущем. Но, как предупреждает китайский портал, сейчас Зеленский рискует потерять новые территории.

Тем временем помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков отреагировал на письмо Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину. Ушаков назвал его «несколькими страницами хамства».

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