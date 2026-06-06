Отбор на ЧЕ продолжается. В Казани стартует чемпионат России по плаванию

КАЗАНЬ, 6 июня. /ТАСС/. Чемпионат России по плаванию стартует в субботу. Соревнования пройдут в Казани.
Чемпионат страны станет вторым отборочным стартом к континентальному первенству по водным видам спорта, которое пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. Первым этапом отбора стал финал Кубка России, прошедший в апреле в Санкт-Петербурге. На том турнире 11 спортсменов выполнили квалификационный норматив. Тогда руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков отметил, что к чемпионату России результаты пловцов должны улучшиться.
«Уверен, в июне на чемпионате России будет иной уровень конкуренции. Наши лидеры придержали себя. Акцент сделан на чемпионат Европы. На данный момент 11 человек выполнили норматив, но мы понимаем, что наша команда будет гораздо больше, так как гораздо больше нормативов будет выполнено на чемпионате России в Казани», — сказал Фесиков.
Он также пояснил, что выполнение нормативов на Кубке России еще не гарантирует попадание в заявку сборной на чемпионат Европы. На чемпионате России эти результаты могут быть перебиты, а от страны могут участвовать на одной дистанции не больше четырех спортсменов.
Подобная система отбора в России на главные международные старты применяется впервые, ранее отбор проходил только во время чемпионата страны в апреле. Чемпион мира в комбинированной эстафете 4×100 м Андрей Минаков в беседе с ТАСС поддержал данное решение. «Я хорошо отношусь к этому нововведению, это хороший опыт. Многие сборные уже давно перешли на эту систему, поэтому интересно посмотреть, как у нас это получится», — поделился Минаков.
Рылов завершает карьеру.
6 июня после церемонии открытия пройдет прощальный заплыв двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова. Последний раз он выступал в апреле 2025 года на чемпионате России, однако высоких результатов не добился. Рылов пытался вернуть форму, однако, по признанию спортсмена, тренировки давались ему тяжело. Планировалось, что он будет отбираться на чемпионат Европы, однако 2 июня пресс-служба Федерации водных видов спорта России сообщила, что пловец принял решение завершить карьеру.
Что касается спортивной программы, то на чемпионате страны будет разыграно 42 комплекта медалей. Главными звездами соревнований у мужчин, помимо Минакова, будут двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников, победители и призеры чемпионатов мира Егор Корнев (основная специализация — вольный стиль), Мирон Лифинцев, Павел Самусенко (плавание на спине), Кирилл Пригода и Иван Кожакин (брасс), Илья Бородин (плавание комплексным стилем). У женщин это рекордсменка мира на 200 м брассом Евгения Чикунова, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова (брасс) и Дарья Клепикова (вольный стиль, баттерфляй).
Многие из перечисленных спортсменов приняли участие в серии международных турниров Mare Nostrum, соревнования проходили с 23 по 31 мая в Монако, Франции и Испании. Российские пловцы завоевали в рамках этой серии 13 золотых наград. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин назвал рабочими результаты россиян, показанные на соревнованиях.
«В целом, мы видим положительную динамику, наши основные спортсмены очень хорошо отработали. Для Мирона Лифинцева этот турнир был ключевым, где он смог “проснуться” и выдвинуться в правильном направлении. Это все еще рабочие серии, в финале Кубка России результаты были примерно такими же, так что мы ждем чемпионата России», — сказал Шишин ТАСС.
Чемпионат России завершится 11 июня.