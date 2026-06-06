Отбор на ЧЕ продолжается. В Казани стартует чемпионат России по плаванию

Подобная система отбора в России на главные международные старты применяется впервые, ранее отбор проходил только во время чемпионата страны в апреле. Чемпион мира в комбинированной эстафете 4×100 м Андрей Минаков в беседе с ТАСС поддержал данное решение. «Я хорошо отношусь к этому нововведению, это хороший опыт. Многие сборные уже давно перешли на эту систему, поэтому интересно посмотреть, как у нас это получится», — поделился Минаков.