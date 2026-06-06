Собрали доказательства визита Пушкина в самарские края

Точный маршрут, которым Пушкин ехал через Симбирскую губернию в Оренбург, неизвестен, и самарские краеведы уже много лет увлечённо реставрируют его с помощью записных книжек поэта. Больше всех об этом писал Анатолий Носков (1928−2014), автор книги «А. С. Пушкин в Самарском крае». Он считал, что из Симбирска «солнце русской поэзии» выехал 15 сентября 1833 года не по почтовой дороге, которая была плоха, и лошадей там выдавали медленно, а по скотопрогонной, шедшей через территории нынешних Ставропольского и Красноярского районов. Кстати, там было много интересовавшей его фактуры — во время восстания крепости Ставрополь и Красный Яр пугачёвцы захватили, а правительственные войска их ожесточённо отбивали.