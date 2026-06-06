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Неопределенность Трампа запутала Пентагон: военные потратили миллионы на отмененную переброску из США в ЕС

AP: в Пентагоне возникла путаница из-за заявлений Трампа о войсках в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

В Пентагоне возникла путаница из-за заявлений президента США Дональда Трампа, в которых он одновременно допускал и сокращение, и расширение американского военного присутствия в ЕС. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, на фоне изменений решений США уже потратили около 32 млн долларов на транспортировку военной техники и подготовку к переброске личного состава, которая впоследствии была отменена.

Американские чиновники подчеркивают, что неопределенность в вопросе дальнейшего присутствия США в Европе негативно сказывается на моральном состоянии военных. В Пентагоне по-прежнему ожидают разъяснений относительно будущей стратегии Вашингтона.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет приказал вывести из Германии 5 тысяч американских военных. Процесс передислокации займет от полугода до года. Масштабное перемещение солдат США может затронуть восточный фланг НАТО — Польшу, Литву и Румынию.

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