В Роспотребнадзоре заявили о возможности завоза в Россию любого вируса

«С учетом того, что мы поменяли жизнь на планете, и количество миграционной активности и уровень ее растет с каждым днем, самолеты летают, корабли ходят, поезда, люди все время перемещаются, чем дальше — тем больше, завоз любого вируса в нашу родную страну возможен. И главная задача наша и всей противоэпидемической системы — не дать ему здесь укорениться и кого-нибудь здесь еще заразить», — сказала Попова.